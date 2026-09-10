Apple Aktie
|273,35EUR
|2,05EUR
|0,76%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Apple auf "Underperform" mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar belassen. Die nun endlich angehobenen Preise auch für die iPhones der Reihen 16 und 17 dürften die Absätze weiter belasten, schrieb Edison Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 263,66
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
$ 315,34
|
Abst. Kursziel*:
-16,39%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
$ 315,34
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16,39%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
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|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Apple auf 'Underperform' - Ziel 263,66 Dollar (dpa-AFX)
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|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|273,35
|0,76%
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|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:30
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:12
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:41
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|MTU Aero Engines Overweight
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|10:34
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:25
|Rheinmetall Neutral
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|09:54
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|09:43
|DocMorris Buy
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|08:44
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|08:23
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|UBS AG
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|08:22
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Apple Overweight
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|09.09.26
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|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
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|Engie Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|HORNBACH Add
|Baader Bank
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|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
|09.09.26
|Inditex Buy
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|UBS AG
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|09.09.26
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