Apple Aktie
|291,85EUR
|1,60EUR
|0,55%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
30.09.2026 13:39:31
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Käufer müssten etwa genauso lange auf ihr neues iPhone warten wie im Vorjahr, schrieb David Vogt am Dienstag nach Auswertung aktueller Daten./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 296,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 329,40
|
Abst. Kursziel*:
-10,14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 332,30
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,92%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
29.09.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste (finanzen.at)
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29.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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29.09.26
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29.09.26
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29.09.26
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25.09.26
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|21.09.26
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|13:39
|Apple Neutral
|UBS AG
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|Apple Overweight
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|23.09.26
|Apple Neutral
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|23.09.26
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|UBS AG
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|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
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|17.09.26
|Apple Overweight
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|14.09.26
|Apple Overweight
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|10.09.26
|Apple Overweight
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|Apple Underperform
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|Apple Underperform
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|13:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|291,85
|0,55%
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:46
|Beiersdorf Neutral
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|Bernstein Research
|13:42
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|Barclays Capital
|13:41
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:41
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|13:40
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
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|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Apple Neutral
|UBS AG
|13:39
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|13:38
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|Warburg Research
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|13:22
|CTS Eventim Buy
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|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|12:44
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|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
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|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|12:14
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:11
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12:11
|SpaceX Outperform
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|11:52
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
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|Deutsche Bank AG
|10:47
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
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|Bernstein Research
|10:45
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|RHI Magnesita buy
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|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG