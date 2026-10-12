Apple Aktie
|302,20EUR
|1,50EUR
|0,50%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 340 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Hinweise von Zulieferern deuteten auf eine veränderte Saisonalität wegen des neuen, nun gesplitteten Veröffentlichungsrhythmus' des iPhoneherstellers hin, schrieb Samik Chatterjee in einem Ausblick am Montag. Er passte seine Schätzungen für die kommenden Quartale an, da sowohl er als auch die Investoren ihre Erwartungen auf die neue Saisonalität der iPhone-Umsätze ausrichten würden. Eine Gefahr für die Erwartungen an den Produktzyklus auf längere Sicht sieht er nicht, sondern erwartet eher Aufwärtspotenzial für die Schätzungen für das iPhone 17./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 06:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 360,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 336,64
|
Abst. Kursziel*:
6,94%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 336,64
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,94%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
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|Apple Neutral
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|30.09.26
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|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|301,90
|0,40%
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|RBC Capital Markets
|13:06
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
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|08:44
|RWE Overweight
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|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
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|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
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|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
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|08:07
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|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
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