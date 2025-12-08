UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
08.12.2025 06:01:23
Tim Schymik zum Immobilienmarkt: «UBS tritt Erbe der Credit Suisse nicht an»
In der Schweiz herrscht akuter Kapitalmangel bei Immobilien-Projektentwicklungen. Fondsmanager Tim Schymik erklärt, warum die Banken zurückrudern, wo sich Finanzierungslücken öffnen und welche Chancen sich für institutionelle Investoren ergeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
