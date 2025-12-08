Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

UBS Aktie

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

08.12.2025 06:01:23

Tim Schymik zum Immobilienmarkt: «UBS tritt Erbe der Credit Suisse nicht an»

In der Schweiz herrscht akuter Kapitalmangel bei Immobilien-Projektentwicklungen. Fondsmanager Tim Schymik erklärt, warum die Banken zurückrudern, wo sich Finanzierungslücken öffnen und welche Chancen sich für institutionelle Investoren ergeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
05.12.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 UBS Underweight Barclays Capital
07.11.25 UBS Underweight Barclays Capital
