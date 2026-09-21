Nutrien Aktie
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
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21.09.2026 08:57:04
Transcript: Nutrien Q2 2026 Earnings Conference Call
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Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
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10.08.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nutrien auf 'Outperform' - Ziel 85 Dollar (dpa-AFX)
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04.08.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Nutrien auf 'Hold' - Ziel runter auf 63 Dollar (dpa-AFX)
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05.05.26
|Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Nutrien (Ex Potash Agrium) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.26
|Nutrien Sell
|UBS AG
|18.11.24
|Nutrien Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|19.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
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