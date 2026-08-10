Nutrien Aktie
WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
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10.08.2026 09:19:39
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nutrien auf 'Outperform' - Ziel 85 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien (Nutrien (Ex Potash Agrium)) mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Andrew Wong lobte den Düngemittelproduzenten für seinen Fokus auf die Verwendung des Kapitals. Gut die Hälfte der Kaliproduktion sei automatisiert, was die Cash-Kosten pro Tonne unter 60 US-Dollar halte - entgegen einer generell steigenden Kosteninflation, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / EDT
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|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|Nutrien Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|RBC Capital Markets
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|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Nutrien Outperform
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|11.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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