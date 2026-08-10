Nutrien Aktie

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WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

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10.08.2026 09:19:39

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nutrien auf 'Outperform' - Ziel 85 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien (Nutrien (Ex Potash Agrium)) mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Andrew Wong lobte den Düngemittelproduzenten für seinen Fokus auf die Verwendung des Kapitals. Gut die Hälfte der Kaliproduktion sei automatisiert, was die Cash-Kosten pro Tonne unter 60 US-Dollar halte - entgegen einer generell steigenden Kosteninflation, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / EDT

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