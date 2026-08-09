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WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086
07.08.2026 16:30:54
Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 80 auf 75 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aufgrund des Preisdrucks im Stickstoffgeschäft kürzte Jeffrey Zekauskas in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelkonzerns./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 09:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 75,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 65,17
|
Abst. Kursziel*:
15,08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 64,42
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,42%
|
Analyst Name::
Jeffrey Zekauskas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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