Nutrien Aktie

56,52EUR 0,90EUR 1,62%
Nutrien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.08.2026 07:33:58

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Andrew Wong lobte den Düngemittelproduzenten für seinen Fokus auf die Verwendung des Kapitals. Gut die Hälfte der Kaliproduktion sei automatisiert, was die Cash-Kosten pro Tonne unter 60 US-Dollar halte - entgegen einer generell steigenden Kosteninflation, schrieb der Experte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 18:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 64,42 		Abst. Kursziel*:
31,95%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 65,45 		Abst. Kursziel aktuell:
29,87%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

mehr Analysen
07:33 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.26 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
10.06.26 Nutrien Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nutrien (Ex Potash Agrium) 56,52 1,62% Nutrien (Ex Potash Agrium)

Aktuelle Aktienanalysen

17:19 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:27 Under Armour Buy UBS AG
16:27 Micron Technology Buy UBS AG
16:26 NVIDIA Buy UBS AG
15:31 IONOS Kaufen DZ BANK
14:59 RATIONAL Outperform Bernstein Research
14:11 RATIONAL Halten DZ BANK
13:57 BAT Underperform RBC Capital Markets
13:43 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
13:28 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
12:33 Fresenius Kaufen DZ BANK
11:48 Daimler Truck Kaufen DZ BANK
11:22 Ferrari Overweight Barclays Capital
11:22 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
10:56 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
10:50 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:49 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:48 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:48 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:44 Rheinmetall Buy Warburg Research
10:36 pbb Buy Warburg Research
10:35 RENK Buy Warburg Research
10:33 Diageo Neutral UBS AG
10:15 Deutsche Beteiligungs Buy Warburg Research
09:54 Aurubis Buy Warburg Research
09:54 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
09:41 GEA Outperform RBC Capital Markets
09:19 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
09:18 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
09:11 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
09:10 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
08:58 Diageo Hold Deutsche Bank AG
08:49 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:37 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
08:33 Evonik Hold Deutsche Bank AG
08:30 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
08:12 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:12 Symrise Market-Perform Bernstein Research
07:51 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
07:50 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:46 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:33 Nutrien Outperform RBC Capital Markets
07:28 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07:27 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:19 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:19 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
07:18 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:18 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen