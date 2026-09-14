Nutrien Aktie

67,02EUR -0,50EUR -0,74%
Nutrien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

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14.09.2026 16:48:54

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nutrien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Die Aktien von Düngemittelherstellern hätten in der vergangenen Woche nur einen Teil ihrer jüngsten Kursgewinne wieder abgegeben, schrieb Andrew Wong in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn angesichts der Eskalation des Kriegs im Nahen Osten, steigender internationaler Erdgaspreise und hoher Agrarpreise sei das fundamentale Umfeld weiterhin stark. Gestützt werde die Branche damit durch anhaltende Versorgungsengpässe./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 77,54 		Abst. Kursziel*:
9,62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 77,53 		Abst. Kursziel aktuell:
9,63%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16.07.26 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Nutrien (Ex Potash Agrium) 67,18 -0,50% Nutrien (Ex Potash Agrium)

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15:23 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14:29 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
13:48 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
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12:54 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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11:23 NVIDIA Outperform Bernstein Research
11:22 AMD Outperform Bernstein Research
11:11 ABB Market-Perform Bernstein Research
11:07 Siemens Outperform Bernstein Research
11:05 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
11:02 ams neutral Deutsche Bank AG
10:22 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:20 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:19 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
09:51 AB InBev Outperform Bernstein Research
09:50 RELX Outperform Bernstein Research
09:47 Hermès Outperform Bernstein Research
09:46 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital
09:46 Inditex Overweight Barclays Capital
09:36 Raiffeisen neutral Barclays Capital
09:15 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
09:11 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:10 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:10 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
08:46 Enel Market-Perform Bernstein Research
08:45 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:42 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
08:39 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
08:39 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 BP Hold Jefferies & Company Inc.
08:38 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
08:37 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08:17 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
08:02 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:47 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
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