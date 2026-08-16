Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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16.08.2026 12:23:00
Traton: VW will einige seiner Anteile loswerden
Volkswagens Lkw-Sparte Traton sieht sich erhöhtem Spardruck des Konzerns ausgesetzt. Auch eine Reduzierung der Anteile von VW steht wohl wieder im Raum.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
17:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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17:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
16:00
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
16:00
|Börse Frankfurt in Rot: DAX in Rot (finanzen.at)
|
16:00
|Gewinne in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|27.07.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|36,96
|0,60%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,18
|-0,60%
|Volkswagen (VW) St.
|74,00
|-1,00%