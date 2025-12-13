TRATON Aktie
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
|Großbestellung
|
13.12.2025 12:07:00
TRATON-Aktie: Bahn will mit Bus-Großbestellung - MAN Hauptlieferant
Auch für MAN ist es der größte Busauftrag der Unternehmensgeschichte. "Der neue Rahmenvertrag mit der Deutschen Bahn ist ein historischer Beschaffungsauftrag", sagt MAN-Chef Alexander Vlaskamp. "Dass ein erheblicher Anteil der Fahrzeuge vollelektrisch sein wird, unterstreicht eindrucksvoll, welchen Beitrag die Deutsche Bahn und MAN zur nachhaltigen Transformation des öffentlichen Verkehrs leisten." Das Paket enthält aber auch Verbrenner und Hybridmodelle.
"Der weitaus größte Anteil der Busse" in der aktuellen Beschaffung komme vom Münchner Hersteller, sagt Harmen van Zijderveld, DB-Vorstand für Regionalverkehr. Das sei eine gute Nachricht für den Industriestandort Deutschland.
MAN hat der Bahn bereits in der Vergangenheit viele Busse geliefert - in den vergangenen 15 Jahren waren es dem Unternehmen zufolge nahezu 5.000 für den Stadt- und Überlandverkehr. Die Regionalverkehrstochter der Bahn, DB Regio, betreibt zahlreiche Busse deutschlandweit. MAN gehört zur VW-Nutzfahrzeugholding TRATON.
/DP/zb
MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu TRATONmehr Nachrichten
|
11.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt (finanzen.at)
|
09.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
09.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
09.12.25
|MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TRATON-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.12.25