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08.10.2026 19:03:38

Trump beharrt auf Begriff 'Superintelligenz'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Für das Weiße Haus von US-Präsident Donald Trump ist jeder, der den etablierten Begriff Künstliche Intelligenz benutzt, künftig "DER FEIND". Trump, der stattdessen den Namen "Superintelligenz" durchsetzen will, verkündete dies auf seiner Online-Plattform Truth Social. Seine Bezeichnung sei "hoch akzeptiert" und genauer, schrieb er.

Trump versucht schon seit Wochen, den Begriff "Superintelligenz" für KI durchzusetzen. Er argumentierte unter anderem, der Name Künstliche Intelligenz lasse die Technologie "fake" erscheinen. Tech-Milliardär Elon Musk kündigte bereits an, seine KI-Firma SpaceXAI in SpaceXSI umbenennen zu wollen.

Auch in der Ende September im Weißen Haus unterzeichneten Sicherheits-Selbstverpflichtung der großen KI-Firmen war von "Superintelligenz" die Rede. Die Branchenschwergewichte OpenAI und Anthropic nutzen unterdessen weiterhin breit den bekannten Begriff Artificial Intelligence (AI). Selbst auf Truth Social ist neben Trumps Beitrag weiterhin ein Link zur hauseigenen Such-Funktion "Truth Search AI" zu sehen./so/DP/nas

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