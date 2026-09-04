Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
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04.09.2026 15:07:28
Trump's Iran strategy: Could this become a forever war?
The US has launched fresh attacks on military targets in Iran. It wants to prevent Tehran rebuilding its destroyed capabilities, but risks triggering a sustained downward spiral of reconstruction followed by new attacks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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03.09.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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03.09.26
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Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
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Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.