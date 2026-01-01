Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
Unternehmen
Termine
Profil
>
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.01.2026 12:12:35

U.S. Army Awards Boeing $2.73 Bln Apache Support Contract Through 2030

(RTTNews) - The U.S. Army has awarded The Boeing Company, based in Mesa, Arizona, a firm-fixed-price contract valued at $2.73 billion to provide post-production support services for Apache helicopters. The contract was solicited online, with one bid received. Specific work locations and funding will be determined with each order, and the project is expected to be completed by December 31, 2030. The contracting activity is being managed by the Army Contracting Command at Redstone Arsenal, Alabama.

22.12.25 Boeing Outperform Bernstein Research
19.12.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.12.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
