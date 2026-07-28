Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Flugzeugbauers habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Jahresziel für den Free Cashflow sei bestätigt worden./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
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Unternehmen:
Boeing Co.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
$ 295,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 212,78
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Abst. Kursziel*:
38,64%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 219,67
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Abst. Kursziel aktuell:
34,29%
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Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
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KGV*:
-