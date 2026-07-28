Boeing Aktie
|194,78EUR
|8,68EUR
|4,66%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach dem Bericht zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ken Herbert sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer ereignisarmen Zahlenvorlage. Die Resultate hätten den Erwartungen von Analysten sowie Anlegern entsprochen und belegten einmal mehr die Fortschritte bei der Steigerung der Produktion./rob/la/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 275,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 212,78
|
Abst. Kursziel*:
29,24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 219,67
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,19%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|194,78
|4,66%
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|DZ BANK
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
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|13:17
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|13:16
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|RBC Capital Markets
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|AstraZeneca Buy
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|12:47
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|12:37
|CANCOM Buy
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|12:33
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|12:28
|Boeing Buy
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|UBS AG
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|12:22
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|12:21
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