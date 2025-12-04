UBS Aktie

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

04.12.2025 14:57:21

UBS: Boom bei den Milliardären stellt globale Finanzwelt neu auf

Das Vermögen der Milliardäre erreicht global ein neues Rekordhoch. Hintergrund dieser Entwicklung sind unternehmerische Erfolge und der grösste je gemessene  Vermögenstransfer zwischen den Generationen. Dies besagt der am Donnerstag publizierte «Billionaire Ambitions Report 2025» der UBS. Als zunehmend dynamisch erweisen sich die Frauen bei der Schaffung von Vermögen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
