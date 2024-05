UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Will Hardcastle unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 486 Euro belassen. Diese erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass der Rückversicherer sein Jahresziel eines Nettogewinns von fünf Milliarden Euro übertreffen werde, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem ersten Kommentar am Mittwoch.

Um 12:42 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 430,10 EUR nach oben. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 13,00 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 90 642 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 kletterte das Papier um 18,9 Prozent. Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht.

