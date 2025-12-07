UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
07.12.2025 10:43:29
UBS may cut further 10,000 jobs by 2027: report
The bank has been cutting jobs as a result of the integration of former rival Credit SuisseWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SMI klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
05.12.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI am Freitagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu UBSmehr Analysen
|05.12.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|UBS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.10.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|03.10.25
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|34,65
|3,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.