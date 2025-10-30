UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
30.10.2025 10:26:55
UBS setzt Zeichen: Was der Rücktritt von Lukas Gähwiler über die Nachfolge verrät
Der Rücktritt von UBS-Vizepräsident Lukas Gähwiler sorgt für Bewegung an der Spitze der grössten Schweizer Bank. Im finews.ch Podcast ordnet Headhunter Reto Jauch ein, was hinter dem Entscheid steckt – und welche Signale er für den nächsten Führungswechsel bei der UBS sendet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
