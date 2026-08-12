Galderma Aktie

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WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721

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12.08.2026 06:19:40

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 13. August in Kraft:

===

+ SDAX

NEUAUFNAHME

OHB

HERAUSNAHME

Klöckner & Co

===

Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:

===

+ SMI

Aufnahme

- Galderma

- Sandoz

HERAUSNAHME

- Kühne + Nagel

- Swisscom

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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Sandoz 77,52 1,15% Sandoz
Swisscom AG 677,00 0,00% Swisscom AG
Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh 65,00 0,00% Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh

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