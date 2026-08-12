Galderma Aktie
WKN DE: A407X6 / ISIN: CH1335392721
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12.08.2026 06:19:40
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 21. September
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 13. August in Kraft:
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+ SDAX
NEUAUFNAHME
OHB
HERAUSNAHME
Klöckner & Co
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Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft:
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+ SMI
Aufnahme
- Galderma
- Sandoz
HERAUSNAHME
- Kühne + Nagel
- Swisscom
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/ros/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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Aktien in diesem Artikel
|Galderma
|187,80
|0,32%
|Klöckner & Co (KlöCo)
|12,18
|0,66%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|217,50
|3,28%
|OHB SE
|258,00
|5,31%
|Sandoz
|77,52
|1,15%
|Swisscom AG
|677,00
|0,00%
|Swisscom AGReg.Shs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1/10th Reg.Sh
|65,00
|0,00%
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