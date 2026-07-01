SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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01.07.2026 06:19:39
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 7. Juli
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 7. Juli in Kraft:
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+ NASDAQ-100
Aufnahme
- SpaceX
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/flf
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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