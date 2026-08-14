Omnicell Aktie

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WKN: 632313 / ISIN: US68213N1090

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14.08.2026 14:11:53

US Physical Therapy Appoints Nchacha Etta As CFO

(RTTNews) - U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH), an operator of outpatient physical therapy clinics and a provider of industrial injury prevention services, said on Friday that it has appointed Nchacha Etta as chief financial officer with effect from September 1.

Most recently, Etta served as CFO of Omnicell, Inc. (OMCL), a healthcare and medical technology company. Earlier, he worked as CFO of Essilor of America, Inc., a subsidiary of EssilorLuxottica SA (EL.PA, ESL.DE).  

As of now, Jason Curtis, U.S. Physical Therapy's Senior Vice President, Finance and Accounting, has been working as Interim CFO since April 24.

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