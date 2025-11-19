NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
19.11.2025 16:48:57
US stocks edge higher ahead of Nvidia results
Wall Street shares have seen big swings this week as investors brace for all-important earnings from AI bellwetherWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!