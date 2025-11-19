NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
19.11.2025 22:38:28
Verkaufszahlen "unglaublich hoch": Nvidia legt überraschend starke Zahlen vor
Nvidia steht im Zentrum des KI-Booms, entsprechend gebannt blicken die Börsen auf den Quartalsbericht des Chip-Riesen. Jetzt liegen die Zahlen vor - und sie fallen noch um einiges stärker aus als erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
