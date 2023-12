Verluste in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag im Minus

Der STOXX 50 zeigt sich am Mittag kaum verändert.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,05 Prozent tiefer bei 4 040,12 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,014 Prozent schwächer bei 4 041,72 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 042,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 041,72 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 032,05 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,758 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 07.11.2023, bei 3 871,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.09.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 948,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.12.2022, wies der STOXX 50 3 756,75 Punkte auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 9,62 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 089,95 Punkten. Bei 3 658,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Glencore (+ 1,21 Prozent auf 4,52 GBP), National Grid (+ 0,97 Prozent auf 10,62 GBP), Rio Tinto (+ 0,97 Prozent auf 55,45 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,95 Prozent auf 45,29 EUR) und BASF (+ 0,63 Prozent auf 44,72 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Bayer (-1,10 Prozent auf 32,04 EUR), UBS (-1,05 Prozent auf 24,46 CHF), Novartis (-0,73 Prozent auf 84,27 CHF), Reckitt Benckiser (-0,70 Prozent auf 53,64 GBP) und HSBC (-0,55 Prozent auf 6,11 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 965 776 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 411,032 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,20 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at