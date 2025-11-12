BAT Aktie

WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

12.11.2025 08:24:45

BAT Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco auf "Neutral" belassen. Die Nikotinbeutel-Tochter Velo bleibe ein Lichtblick für den Tabakkonzern, schrieb Philip Spain in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Velo habe mit einem Umsatzwachstum von 380 Prozent im bisherigen Verlauf des zweiten Halbjahres die Konsensprognose für das Wachstum des US-Marktes für orale Nikotinpräparate von rund 200 Prozent im zweiten Halbjahr deutlich übertroffen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 23:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Neutral
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
42,44 £ 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
42,56 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Philip Spain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

