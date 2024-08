Verluste in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der DAX am Montag.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,15 Prozent auf 18 605,47 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,790 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,232 Prozent leichter bei 18 589,90 Punkten in den Montagshandel, nach 18 633,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 628,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 554,51 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 26.07.2024, bei 18 417,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 18 693,37 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, betrug der DAX-Kurs 15 631,82 Punkte.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,95 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,02 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,46 Prozent auf 31,29 EUR), Zalando (+ 0,69 Prozent auf 24,94 EUR), BMW (+ 0,64 Prozent auf 85,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,43 Prozent auf 62,36 EUR) und Infineon (+ 0,33 Prozent auf 32,31 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen QIAGEN (-2,19 Prozent auf 41,26 EUR), MTU Aero Engines (-1,20 Prozent auf 264,30 EUR), Siemens Energy (-1,09 Prozent auf 25,47 EUR), Bayer (-1,06 Prozent auf 27,57 EUR) und Allianz (-0,54 Prozent auf 274,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 138 194 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 228,191 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

