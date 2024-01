Verluste in Frankfurt: MDAX verliert schlussendlich

Am Dienstag notierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 1,10 Prozent leichter bei 26 838,34 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 254,651 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,196 Prozent fester bei 27 190,59 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27 137,30 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 272,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 813,00 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, bei 26 492,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2023, wies der MDAX einen Wert von 25 773,43 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 02.01.2023, bei 25 475,53 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit United Internet (+ 2,52 Prozent auf 23,62 EUR), HENSOLDT (+ 2,38 Prozent auf 24,98 EUR), RTL (+ 2,06 Prozent auf 35,68 EUR), KION GROUP (+ 2,02 Prozent auf 39,45 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,95 Prozent auf 38,70 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen ENCAVIS (-5,52 Prozent auf 14,73 EUR), Delivery Hero (-5,40 Prozent auf 23,66 EUR), Aroundtown SA (-4,73 Prozent auf 2,36 EUR), AIXTRON SE (-4,22 Prozent auf 37,03 EUR) und RATIONAL (-3,50 Prozent auf 675,00 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Telefonica Deutschland-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5 753 772 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,695 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 5,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,29 Prozent, die höchste im Index.

