HENSOLDT Aktie

HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 14:34:38

ANALYSE-FLASH: Citigroup hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel runter auf 101 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für HENSOLDT von 106 auf 101 Euro gesenkt, die Aktien aber nach dem bisher schwachen Monat von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Kurzfristig sei das Wachstum weniger dynamisch und es werde mehr investiert, schrieb Charles Armitage in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Am großen Ziel habe sich aber nichts geändert./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HENSOLDTmehr Nachrichten