ANALYSE-FLASH: Citigroup hebt Hensoldt auf 'Buy' - Ziel runter auf 101 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für HENSOLDT von 106 auf 101 Euro gesenkt, die Aktien aber nach dem bisher schwachen Monat von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Kurzfristig sei das Wachstum weniger dynamisch und es werde mehr investiert, schrieb Charles Armitage in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Am großen Ziel habe sich aber nichts geändert./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 00:00 / ET

