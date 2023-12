Verluste in Frankfurt: So steht der SDAX am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.

Am Donnerstag gibt der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,32 Prozent auf 13 079,99 Punkte nach. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 108,098 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,544 Prozent schwächer bei 13 182,45 Punkten, nach 13 254,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 048,34 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 182,45 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,06 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 07.11.2023, einen Stand von 12 731,38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.09.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 083,63 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 07.12.2022, bei 12 206,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 8,24 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 11 973,73 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell New Work SE (ex XING) (+ 1,38 Prozent auf 65,90 EUR), SYNLAB (+ 0,88 Prozent auf 11,49 EUR), BayWa (+ 0,82 Prozent auf 30,75 EUR), ADTRAN (+ 0,66 Prozent auf 6,08 USD) und PNE (+ 0,47 Prozent auf 12,80 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,62 Prozent auf 27,80 EUR), GFT SE (-4,28 Prozent auf 31,30 EUR), Aroundtown SA (-4,19 Prozent auf 2,31 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-4,00 Prozent auf 3,60 EUR) und AUTO1 (-3,55 Prozent auf 5,33 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1 358 942 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 10,240 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,93 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,31 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at