Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück

So bewegte sich der TecDAX am Montag zum Handelsschluss.

Der TecDAX schloss nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 3 450,40 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 522,071 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,002 Prozent schwächer bei 3 454,67 Punkten, nach 3 454,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 426,54 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 454,67 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.05.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 404,04 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, bei 3 464,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 198,39 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,78 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit CANCOM SE (+ 5,46 Prozent auf 31,70 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,46 Prozent auf 62,50 EUR), Sartorius vz (+ 1,84 Prozent auf 248,50 EUR), MorphoSys (+ 1,64 Prozent auf 68,00 EUR) und Kontron (+ 1,29 Prozent auf 21,92 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen CompuGroup Medical SE (-6,89 Prozent auf 25,14 EUR), Nordex (-2,61 Prozent auf 13,44 EUR), ATOSS Software (-1,91 Prozent auf 231,50 EUR), SMA Solar (-1,88 Prozent auf 45,96 EUR) und EVOTEC SE (-1,64 Prozent auf 8,69 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6 610 300 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,019 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten

Die 1&1-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,18 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at