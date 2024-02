Verluste in London: FTSE 100 fällt letztendlich zurück

Am Abend zogen sich die Anleger in London zurück.

Der FTSE 100 bewegte sich im LSE-Handel zum Handelsende um 0,29 Prozent tiefer bei 7 684,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,396 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 706,28 Punkten, nach 7 706,28 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 710,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 676,75 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 26.01.2024, stand der FTSE 100 bei 7 635,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 488,20 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 878,66 Punkten gehandelt.

Der Index sank seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,482 Prozent. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rolls-Royce (+ 2,29 Prozent auf 3,61 GBP), Admiral Group (+ 1,86 Prozent auf 25,80 GBP), Pershing Square (+ 1,81 Prozent auf 39,30 GBP), Rentokil Initial (+ 1,45 Prozent auf 4,35 GBP) und Barclays (+ 1,28 Prozent auf 1,66 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-6,98 Prozent auf 4,92 GBP), StJamess Place (-3,92 Prozent auf 6,18 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-3,86 Prozent auf 19,94 GBP), Anglo American (-3,33 Prozent auf 17,27 GBP) und Bunzl (-2,90 Prozent auf 32,10 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 179 255 810 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 188,068 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,45 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at