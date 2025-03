Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,48 Prozent leichter bei 43 191,24 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18,541 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1,33 Prozent schwächer bei 43 259,84 Punkten in den Montagshandel, nach 43 840,91 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 44 033,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 42 919,31 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.02.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44 421,91 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 44 705,53 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39 087,38 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 1,88 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 41 844,89 Zähler.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Verizon (+ 1,79 Prozent auf 43,87 USD), Coca-Cola (+ 1,56 Prozent auf 72,32 USD), Johnson Johnson (+ 1,37 Prozent auf 167,28 USD), Procter Gamble (+ 1,01 Prozent auf 175,59 USD) und Merck (+ 0,98 Prozent auf 93,15 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-8,69 Prozent auf 114,06 USD), Chevron (-3,49 Prozent auf 153,09 USD), Caterpillar (-3,46 Prozent auf 332,04 USD), Amazon (-3,42 Prozent auf 205,02 USD) und Goldman Sachs (-2,74 Prozent auf 605,26 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 88 684 998 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,495 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie hat mit 9,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at