Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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28.07.2026 16:18:00
Visa entlässt tausende Mitarbeiter
Knapp 2600 Mitarbeiter des Fintech-Unternehmens müssen laut CEO Ryan McInerney gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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