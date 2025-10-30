Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
30.10.2025 15:35:16
Volkswagen, Hit by Tariffs, Reports $1.5 Billion Loss and Warns of Chip Shortage
Europe’s largest automaker said that a shortage of semiconductors could further hurt productivity.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!