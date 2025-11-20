BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index-Performance 20.11.2025 09:30:00

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels stärker

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels stärker

Wie bereits am Vortag richtet sich der LUS-DAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,24 Prozent aufwärts auf 23 370,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 315,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 467,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2025, den Stand von 24 339,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 303,00 Punkte. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 20.11.2024, einen Stand von 19 099,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 17,06 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,59 Prozent auf 113,95 EUR), Rheinmetall (+ 2,88 Prozent auf 1 642,00 EUR), Infineon (+ 2,87 Prozent auf 33,72 EUR), Commerzbank (+ 1,86 Prozent auf 32,28 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,83 Prozent auf 356,80 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil BASF (-0,56 Prozent auf 42,86 EUR), Daimler Truck (-0,48 Prozent auf 35,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,34 Prozent auf 94,46 EUR), Symrise (-0,32 Prozent auf 69,58 EUR) und BMW (-0,28 Prozent auf 84,96 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 401 211 Aktien gehandelt. Mit 233,809 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten

Analysen zu MTU Aero Engines AGmehr Analysen

18.11.25 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 42,49 -1,35% BASF
BMW AG 84,22 -1,20% BMW AG
Commerzbank 32,07 0,85% Commerzbank
Daimler Truck 35,40 -1,28% Daimler Truck
E.ON SE 15,42 0,92% E.ON SE
Infineon AG 33,20 0,90% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 354,00 0,91% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 35,26 -0,84% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 671,00 3,60% Rheinmetall AG
SAP SE 206,65 0,36% SAP SE
Siemens Energy AG 113,25 3,14% Siemens Energy AG
Symrise AG 69,48 -0,40% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 93,16 -2,06% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 323,00 0,03%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:24 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
10:14 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar an. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen