Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels stärker

Wie bereits am Vortag richtet sich der LUS-DAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,24 Prozent aufwärts auf 23 370,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 315,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 467,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2025, den Stand von 24 339,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 303,00 Punkte. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 20.11.2024, einen Stand von 19 099,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 17,06 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 4,59 Prozent auf 113,95 EUR), Rheinmetall (+ 2,88 Prozent auf 1 642,00 EUR), Infineon (+ 2,87 Prozent auf 33,72 EUR), Commerzbank (+ 1,86 Prozent auf 32,28 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,83 Prozent auf 356,80 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil BASF (-0,56 Prozent auf 42,86 EUR), Daimler Truck (-0,48 Prozent auf 35,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,34 Prozent auf 94,46 EUR), Symrise (-0,32 Prozent auf 69,58 EUR) und BMW (-0,28 Prozent auf 84,96 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 401 211 Aktien gehandelt. Mit 233,809 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

