Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Der DAX hält am Donnerstagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Donnerstag bewegt sich der DAX um 09:13 Uhr via XETRA 1,05 Prozent höher bei 23 405,69 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,000 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,969 Prozent höher bei 23 387,42 Punkten, nach 23 162,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 434,43 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 381,66 Zählern.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 2,03 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.10.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 258,80 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2025, den Stand von 24 276,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, lag der DAX bei 19 004,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 16,88 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 4,59 Prozent auf 113,95 EUR), Rheinmetall (+ 2,88 Prozent auf 1 642,00 EUR), Infineon (+ 2,87 Prozent auf 33,72 EUR), Commerzbank (+ 1,86 Prozent auf 32,28 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,83 Prozent auf 356,80 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil BASF (-0,56 Prozent auf 42,86 EUR), Daimler Truck (-0,48 Prozent auf 35,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,34 Prozent auf 94,46 EUR), Symrise (-0,32 Prozent auf 69,58 EUR) und BMW (-0,28 Prozent auf 84,96 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 401 211 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 233,809 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 5,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,18 Prozent die höchste Dividendenrendite.

