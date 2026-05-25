Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Outperform-Einschätzung
|
25.05.2026 11:58:00
VW-Aktie im Plus: Analysten zeigen sich optimistischer
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Tom Narayan ging am Freitagabend auf Investorentreffen mit dem Management in Kanada ein. Eine wichtige Erkenntnis sei, dass der Weg zum operativen Margenziel von 8 bis 10 Prozent bis 2030 wirklich glaubwürdig sei. Zudem könnten die Wolfsburger ihre Position in Europa gegenüber Chinas Konkurrenz halten, wenn die Wettbewerbshüter für ein angemessenes Spielfeld sorgten. Mit ihrer "local-for-local"-Stratagie - also Beschaffung, Entwicklung und Produktion im Absatzmarkt vor Ort - sei VW in China und Nordamerika erfolgreicher als die Wettbewerber. Das VW-Management priorisiere zunächst Bilanzstärke gegenüber Aktienrückkäufen.
Im XETRA-Handel steigt das Papier gegen Mittag um 1,72 Prozent auf 91,22 Euro.
/rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:34 / EDT
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