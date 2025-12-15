Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nach 24 15.12.2025 14:06:38

VW-Aktie kaum verändert: Letzter VW in Dresden gefertigt

VW-Aktie kaum verändert: Letzter VW in Dresden gefertigt

Nach 24 Jahren soll in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden am Dienstag das letzte Auto vom Band rollen.

Der rote ID.3 soll als Ausstellungsstück im Werk bleiben und wurde von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschrieben, wie Volkswagen Sachsen mitteilte. Über die Jahre seien im Dresdner Werk mehr als 165.500 Fahrzeuge produziert worden.

Eröffnet wurde die Gläserne Manufaktur 2001 mit der Produktion des VW-Oberklasse-Modells Phaeton, die 2016 endete. Mit dem Produktionsstart des e-Golfs im Jahr 2017 habe Dresden als erster VW-Standort vollständig auf Elektromobilität umgestellt. Seit 2021 wurde nur noch der ID.3 hergestellt.

Udo Lindenberg unter prominenten Käufern

Auch die Prominenz sei in den vergangenen Jahren nach Dresden gekommen: Neben Weltstar Udo Lindenberg holten auch Wolfgang Stumph und Axel Schulz einen VW Phaeton in der Gläsernen Manufaktur ab. Der Papst sei 2006 ebenfalls einen in Dresden hergestellten Phaeton gefahren. 2023 seien zwei ID.3 an den Vatikan übergeben worden, hieß es.

Umbau zum Innovationscampus

Ab Januar 2026 wird die Gläserne Manufaktur nun umgebaut, soll als Auslieferungsstandort aber erhalten bleiben. Volkswagen, der Freistaat Sachsen und die Technische Universität (TU) Dresden gehen dafür eine strategische Partnerschaft ein.

Geplant ist ein Innovationszentrum für zentrale Technologiefelder, darunter Künstliche Intelligenz, Robotik, Mikroelektronik und Chip-Design. Die TU will künftig fast die Hälfte der Flächen im Werk nutzen. Die 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen vorerst ihren Arbeitsplatz in Dresden behalten.

/hdo/DP/mis

DRESDEN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

VW-Aktie stabil: Selbstfahrender Elektro-Bulli kommt nach Oslo

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen

09.12.25 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
05.12.25 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
27.11.25 Volkswagen Halten DZ BANK
26.11.25 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volkswagen (VW) AG Vz. 108,20 -0,09% Volkswagen (VW) AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX deutlich stärker -- DAX freundlich -- US-Börsen starten mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag kräftig im Plus, während der deutsche Aktienmarkt moderate Gewinne verzeichnet. Die Wall Street eröffnet den Handel höher. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen