Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Nach 24
|
15.12.2025 14:06:38
VW-Aktie kaum verändert: Letzter VW in Dresden gefertigt
Eröffnet wurde die Gläserne Manufaktur 2001 mit der Produktion des VW-Oberklasse-Modells Phaeton, die 2016 endete. Mit dem Produktionsstart des e-Golfs im Jahr 2017 habe Dresden als erster VW-Standort vollständig auf Elektromobilität umgestellt. Seit 2021 wurde nur noch der ID.3 hergestellt.
Udo Lindenberg unter prominenten Käufern
Auch die Prominenz sei in den vergangenen Jahren nach Dresden gekommen: Neben Weltstar Udo Lindenberg holten auch Wolfgang Stumph und Axel Schulz einen VW Phaeton in der Gläsernen Manufaktur ab. Der Papst sei 2006 ebenfalls einen in Dresden hergestellten Phaeton gefahren. 2023 seien zwei ID.3 an den Vatikan übergeben worden, hieß es.
Umbau zum Innovationscampus
Ab Januar 2026 wird die Gläserne Manufaktur nun umgebaut, soll als Auslieferungsstandort aber erhalten bleiben. Volkswagen, der Freistaat Sachsen und die Technische Universität (TU) Dresden gehen dafür eine strategische Partnerschaft ein.
Geplant ist ein Innovationszentrum für zentrale Technologiefelder, darunter Künstliche Intelligenz, Robotik, Mikroelektronik und Chip-Design. Die TU will künftig fast die Hälfte der Flächen im Werk nutzen. Die 230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen vorerst ihren Arbeitsplatz in Dresden behalten.
DRESDEN (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|108,20
|-0,09%
