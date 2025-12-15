NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
15.12.2025 22:25:00
Wall Street’s lone Nvidia bear is doubling down on his call, with high conviction
Seaport Research’s negative view of Nvidia’s stock hasn’t panned out thus far, but analyst Jay Goldberg is emphasizing the recommendation as he looks to 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
22:35
|Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich (finanzen.at)
|
22:35
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
22:35
|Montagshandel in New York: S&P 500 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
20:04
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
20:04
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
20:04
|Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
18:01
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
18:01
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.at)