Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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19.11.2026 19:28:15
Walmart: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter fiscal 2027 earnings call, held on Nov. 19, 2026, Walmart (NASDAQ:WMT) announced higher full-year sales and profit guidance as global e-commerce grew 17%. Strong operational execution across stores and digital networks is transforming retail fulfillment into a high-margin digital business. Three takeaways from management's comments show how the enterprise is positioning itself for durable long-term growth.
Management introduced a combined subscription pairing Walmart+ with Sam's Club Plus to capture broader household spending. Members spend roughly four times as much as non-members, making subscription expansion a direct catalyst for top-line growth.
Physical locations now fulfill more than 80% of domestic digital orders, turning retail space into last-mile shipping hubs. Rapid fulfillment increases order frequency and deepens customer engagement across all income brackets.
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Nachrichten zu Walmart
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19.11.26
|ROUNDUP: US-Einzelhandelsriese Walmart hebt Ziele nochmals an - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
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19.11.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Walmart auf 'Outperform' - Ziel 131 Dollar (dpa-AFX)
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19.11.26
|Starker E-Commerce: US-Einzelhandelsriese Walmart hebt Ziele nochmals an (dpa-AFX)
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19.11.26
|Walmart boosted by grocery sales as US consumers search for lower prices (Financial Times)
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19.11.26
|Walmart boosted by grocery sales as US consumers search for lower prices (Financial Times)
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18.11.26
|Ausblick: Walmart präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
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13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
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|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|13:09
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|117,20
|2,13%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|12 150,00
|0,16%
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