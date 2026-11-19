Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
19.11.2026 13:09:05
Walmart boosted by grocery sales as US consumers search for lower prices
Retailer says it took greater share of Americans’ spending on groceries in third quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu Walmart
|
19.11.26
|ROUNDUP: US-Einzelhandelsriese Walmart hebt Ziele nochmals an - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
19.11.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Walmart auf 'Outperform' - Ziel 131 Dollar (dpa-AFX)
|
19.11.26
|Starker E-Commerce: US-Einzelhandelsriese Walmart hebt Ziele nochmals an (dpa-AFX)
|
19.11.26
|Walmart boosted by grocery sales as US consumers search for lower prices (Financial Times)
|
19.11.26
|Walmart boosted by grocery sales as US consumers search for lower prices (Financial Times)
|
18.11.26
|Ausblick: Walmart präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Walmart Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|115,34
|0,51%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|12 130,00
|1,17%
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