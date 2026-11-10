NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 131 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nach den Zwischenwahlen wirkten Aktien hochwertiger Konsumunternehmen wieder attraktiver als noch vor einer Woche, schrieb Steven Shemesh in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal. Dadurch liege die Messlatte wohl noch nicht sonderlich hoch. Der Konsumdruck bleibe aber spürbar und dies mache positive Überraschungen von Walmart wenig wahrscheinlich. Das Profil von Chancen und Risiken sei mit Blick auf den Quartalsbericht nicht gerade attraktiv./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:01 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 00:15 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.