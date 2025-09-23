Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
23.09.2025 03:58:23

Walmart Expands Same-Day Pharmacy Delivery To Include Refrigerated And Reconstituted Medications

(RTTNews) - Walmart has broadened its Same-Day Pharmacy Delivery service to include refrigerated and reconstituted prescriptions—such as insulin, GLP-1 medications, and pediatric amoxicillin—now available nationwide. This expansion makes Walmart the first retailer to offer delivery of temperature-sensitive medications alongside groceries and everyday essentials in one seamless online order.

Currently, Walmart delivers over 90% of prescription medications directly to customers' homes, including critical treatments like insulin and GLP-1s.

Walmart+ members enjoy free Pharmacy Delivery as part of their membership, while non-members can access the service for a fee based on their selected delivery option.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten