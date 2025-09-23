Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
23.09.2025 03:58:23
Walmart Expands Same-Day Pharmacy Delivery To Include Refrigerated And Reconstituted Medications
(RTTNews) - Walmart has broadened its Same-Day Pharmacy Delivery service to include refrigerated and reconstituted prescriptions—such as insulin, GLP-1 medications, and pediatric amoxicillin—now available nationwide. This expansion makes Walmart the first retailer to offer delivery of temperature-sensitive medications alongside groceries and everyday essentials in one seamless online order.
Currently, Walmart delivers over 90% of prescription medications directly to customers' homes, including critical treatments like insulin and GLP-1s.
Walmart+ members enjoy free Pharmacy Delivery as part of their membership, while non-members can access the service for a fee based on their selected delivery option.
