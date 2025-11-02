Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

02.11.2025 19:45:00

Walmart Is the World's Most Valuable Consumer Staples Brand, But Is the Stock a Buy?

Walmart (NYSE: WMT) is the most popular stock in the consumer staples sector among billionaire investors, according to research by The Motley Fool. It's the top consumer staples company by market cap, beating out other giants in the category, such as Costco.Investing in consumer staples stocks is attractive because the consistent demand for essential goods provides a stable earnings base for businesses in the sector, offering resilience to the current macroeconomic headwinds of tariffs and inflation.But a new factor has driven Walmart stock's popularity through the roof. Shares hit an all-time high of $109.58 on Oct. 16 after the company announced a partnership with ChatGPT creator OpenAI. Let's dive into the company to evaluate whether now is the time to buy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
29.10.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Walmart Buy UBS AG
08.09.25 Walmart Outperform Bernstein Research
05.09.25 Walmart Buy UBS AG
