Investors shouldn't label Walmart (NASDAQ:WMT) a slow-moving and outdated retail enterprise. The business is performing well in today's internet-driven economy. And it shows. Shares generated a market-thumping total return of 154% in the past three years (as of Nov. 19).

Walmart's fiscal 2027 third-quarter (ended Oct. 31) financial results were very encouraging. It beat analyst estimates on the top and bottom lines. And following last quarter's renewed outlook, management once again raised sales and profit guidance. This is a positive trend as the critical holiday shopping period is upon us.

The retail stock's scale is the highlight. Here are three numbers that show why this key competitive advantage continues to grow.

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