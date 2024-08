Walmart verkauft JD.com-Anteile: Aktie reagiert mit deutlichen Abgaben

• Walmart veräußert JD.com-Anteil• Walmart will sich auf eigenes China-Geschäft konzentrieren• JD.com-Aktie reagiert mit starken Verlusten

Der chinesische E-Commerce-Gigant JD.com verliert einen wichtigen Investor. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, hat sich der US-Einzelhändler Walmart von seinem gesamten JD.com-Investment getrennt. So hätte das Unternehmen insgesamt 144,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 24,95 US-Dollar veräußert, was einen Erlös von rund 3,6 Milliarden US-Dollar bedeutet.

JD.com-Aktie bricht ein

In Hongkong, der Heimatbörse von JD.com, kam es im Mittwochshandel zu einem Abschlag von 9 Prozent auf 102,10 Hongkong-Dollar. Für die an der NASDAQ gelisteten ADRs ging es bis zum Handelsende um 4,15 Prozent auf 27,02 US-Dollar abwärts. Das Walmart-Papier schloss an der NYSE derweil 0,91 Prozent höher bei 75,22 US-Dollar.

Langjährige Zusammenarbeit endet

Damit endet eine achtjährige Partnerschaft zwischen den beiden Konzernen, die 2016 mit dem Erwerb Walmarts eines 5-prozentigen Anteils an JD.com begann. Wie Bloomberg mit Verweis auf einen Insider schreibt, gehe der Anteilsverkauf Walmarts auf einen Strategiewechsel des US-Unternehmens in China zurück. So habe der Amazon-Rivale in der Volksrepublik bereits ein ausgereiftes E-Commerce- und Liefersystem für verschiedene Märkte wie "Sam’s Club" etabliert und wolle sich nun auf seine eigenen Angebote konzentrieren. Der chinesische Konsum wird derzeit von der Immobilienkrise, der Marktvolatilität sowie unsicheren Beschäftigungsaussichten belastet.

JD.com wächst langsamer

Dies spiegelte sich auch in den jüngsten Zahlen von JD.com wider, die erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurden. So wurden die Umsatzerlöse in den drei Monaten bis Ende Juni lediglich geringfügig auf 291,4 Milliarden Yuan verbessert - eine deutliche Verlangsamung des Wachstums. Damit offenbarte der Online-Versandhändler einmal mehr ein lediglich einstelliges Quartal und setzte seine Dursttrecke seit 2022 fort. Seit Beginn des letzten Jahres hat sich der Marktwert JD.coms halbiert.

Wie Bloomberg weiter schreibt, habe JD.com auf den Walmart-Verkauf mit einem Rückkauf eigener Aktien in Höhe von 390 Millionen US-Dollar reagiert.

Walmart bestätigte den Ausstieg und gab in einem Statement, das Bloomberg vorliegt, an, dass der Verkauf dem Unternehmen erlaube, sich "besser auf die starke Entwicklung des Landes" zu konzentrieren und "Mittel für andere Prioritäten" freizumachen. Dennoch werde man weiter mit JD.com zusammenarbeiten. Auch JD.com reagierte mit einer Pressemitteilung, in der das Vertrauen in die zukünftige Zusammenarbeit der beiden Unternehmen bekräftigt wurde.

Redaktion finanzen.at