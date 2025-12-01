Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Apple Aktie

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

01.12.2025 11:23:00

Warren Buffett Is Rapidly Selling Apple Stock. Here Are 2 Reasons Why.

For nearly a decade, Apple (NASDAQ: AAPL) has been a mainstay in Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) portfolio.In 2016, Warren Buffett first approved of adding Apple shares, initiating a $1 billion purchase. In the years that followed, Berkshire continued to add more and more Apple stock. At one point, the company's position was valued at more than $100 billion -- its biggest bet ever. Apparently, Buffett and his lieutenants are quickly souring on the stock. In six of the last eight quarters, Berkshire has sold down its stake. And while it remains Berkshire's biggest holding, Apple investors are left wondering: Why is Buffett seemingly selling his Apple stake as quickly as possible?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
