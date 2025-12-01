Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
01.12.2025 11:23:00
Warren Buffett Is Rapidly Selling Apple Stock. Here Are 2 Reasons Why.
For nearly a decade, Apple (NASDAQ: AAPL) has been a mainstay in Berkshire Hathaway's (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) portfolio.In 2016, Warren Buffett first approved of adding Apple shares, initiating a $1 billion purchase. In the years that followed, Berkshire continued to add more and more Apple stock. At one point, the company's position was valued at more than $100 billion -- its biggest bet ever. Apparently, Buffett and his lieutenants are quickly souring on the stock. In six of the last eight quarters, Berkshire has sold down its stake. And while it remains Berkshire's biggest holding, Apple investors are left wondering: Why is Buffett seemingly selling his Apple stake as quickly as possible?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
28.11.25
|Apple-Aktie legt zu: Apple erfüllt nach eigenen Angaben Anforderungen für digitale Märkte (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Apple-Aktie fester: Samsung verliert wohl 2025 Smartphone-Marktführerschaft (dpa-AFX)
|
26.11.25
|ROUNDUP/Marktforscher: Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron (dpa-AFX)
|
26.11.25
|Wie Apple von einer Garagenfirma zum Top-Tech-Konzern wurde - eine Konzerngeschichte (finanzen.at)
|
25.11.25
|Apple-Aktie: Rekordhoch in Sicht trotz Turbulenzen? (finanzen.at)
|
25.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)