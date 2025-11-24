Apple Aktie
|236,45EUR
|0,80EUR
|0,34%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
24.11.2025 07:56:53
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 305 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Samik Chatterjee wertete am Sonntag aktuelle Lieferzeiten für die Produkte des iPhone-Herstellers aus. Die Lieferzeiten für die iPhone 17-Serie hätten sich um drei Tage verkürzt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 13:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 13:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 305,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 271,49
|
Abst. Kursziel*:
12,34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 271,49
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,34%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
20.11.25
|Apple will need to move on from the Tim Cook gravy train (Financial Times)
|
20.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
19.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Mittwochmittag in Rot (finanzen.at)
|
18.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.11.25
|NYSE-Handel So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
17.11.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones pendelt um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.mehr Analysen
|07:56
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:56
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:56
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|235,95
|0,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:56
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:41
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|07:40
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|07:37
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:32
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|07:32
|Hennes & Mauritz AB Equal Weight
|Barclays Capital
|07:08
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07:02
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|06:43
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:41
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:14
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:13
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|21.11.25
|Valeo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|UNIQA Insurance buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|21.11.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Valeo Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.25
|Österreichische Post Hold
|Erste Group Bank
|21.11.25
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.11.25
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|21.11.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|21.11.25
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.11.25
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.11.25
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.